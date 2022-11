Il y a plusieurs explications :1/ La majorité des opérateurs alternatifs ne proposent pas de "fiche d'information standardisée" et les tarifs peuvent être incomplets (même si c'est aussi le cas à la marge pour RED et Freemobile). Par exemple le site de Omega est si petit (5 pages) que je l'ai intégralement mis sur la page https://lafibre.info/omega/omega-es/ Difficile de répondre aux questions, même le débit descendant n'est pas à jour sur le site web (c'est 1 Gb/s et non 500 Mb/s pour le double / triple). On sait qu'il y a une IPv6, mais on ne sait pas la norme Wi-Fi. Là j'ai pris un cas extrême, mais il résume bien la difficulté avec les opérateurs alternatifs.2/ C'est une opération assez chronophage, j'ai travaillé des dizaines d'heures sur les comparatifs FTTH et Mobile, en vérifiant les différentes informations (car les détails sont toujours dans ce qui est absents des documents ou bien caché). J'ai du poser des questions à de nombreux clients pour éclaircir des points tel que le type de WiFi proposé, la présence de WAP3 ou WAP2, le refroidissement passif ou par un ventilateur,... J'ai aussi fait plusieurs tweets pour savoir si l'IPv4 fixe (18€/mois) chez Orange était ouverte au grand public ou a quoi correspond le "Renvoi d’appel premium" (2€ /mois) en Fait le renvoi d'appel de base est gratuit chez tous les opérateurs et seul Orange propose des options évoluées (facturées dans "Renvoi d’appel premium").3/ Il est difficile de maintenir à jour sur une base mensuelle les différentes évolutions d'une dizaine d'opérateurs alternatifs. Quand Orange / SFR / Bougues / Free, cela fait toujours du bruit, je suis invité à la conférence de presse, je peut poser des questions aux experts présents. Chez les opérateurs alternatifs, des nouvelles box sont lancées discrètement. Autre exemple, quand un opérateur met en place un CG-Nat, il ne le crie pas sur les toits.4/ Je ne suis pas sur que les opérateurs alternatifs aient envi d'être comparés à l'offre RED 23€ à via avec 1 Gb/s et appels vers les mobiles ou l'offre SOSH à 9€99 /mois pendant un an pour du 300 Mb/s et le réseau Orange (promo de juin 2020). Un opérateur alternatif apporte des offres plus personnalisable, une meilleur support pour certains,... Difficile de pouvoir mettre ces points en avant. La comparaison peut donc ne pas être en leur faveur.Donc si un opérateur alternatif me le demande et met en place des "fiche d'information standardisée" complètes sur son site, je l'intégrerait avec plaisir.Maintenant je pense que la solution viendra pus d'un second PDF, dédié aux opérateurs alternatifs, qui creuse moins les détails des offres, qui est mis à jour deux fois par an et qui est plus adapté à des offres en Lego (car certains opérateurs ont une offre et pleins d'options au contraire des gros opérateurs qui ont 3 ou 4 offres bien segmentées). La mise à jour de ces comparatifs va être mis à jour tous les mois, pour suivre les promotions régulières qui sont faites (pour ne pas dire promotions quasiment permanentes)Sur le mobile tu as vu que je me suis limité aux offres sans engagement et donc aucune offre Orange / SFR (mais il y a SOSH / RED). C'est vraiment bien plus compliqué les offres avec engagement avec différentes stratégie pour subventionner ou non un mobile, et je ne parle pas des "bonus" qui sont proposés. Je pense qu'il n'y aura pas de tableau comparant les offres avec engagement sur le mobile.